Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese a Cannes (Di sabato 1 aprile 2023) Il Festival di Cannes ha annunciato che Martin Scorsese il prossimo maggio sarà sulla Croisette per presentare Killers of the Flower Moon. In che giorno ci sarà la proiezione di Killers of the Flower Moon? Il film sarà proiettato sabato 20 maggio al Grand Théâtre Lumière. Oltre al regista ci sarà il cast che comprende: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e infine, Lily Gladstone Killers of the Flower Moon Basato sul libro best-seller di David Grann e scritto per il grande schermo da Eric Roth e Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon è ambientato nell’Oklahoma degli anni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 aprile 2023) Il Festival diha annunciato cheil prossimo maggio sarà sulla Croisette per presentareof the. In che giorno ci sarà la proiezione diof the? Il film sarà proiettato sabato 20 maggio al Grand Théâtre Lumière. Oltre al regista ci sarà il cast che comprende: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e infine, Lily Gladstoneof theBasato sul libro best-seller di David Grann e scritto per il grande schermo da Eric Roth eof theè ambientato nell’Oklahoma degli anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wondergwarts : E finalmente abbiamo la conferma ?? Ho aspettative altissime per ‘Killers of the flower moon’… ma prima di tutto è a… - GianlucaOdinson : Killers of the Flower Moon: tutto quello che sappiamo sul film di Scorsese - - GianlucaOdinson : Killers of the Flower Moon sarà al Festival di Cannes, è ufficiale - JuanManuBena : La llorada que me acabo de pegar viendo los videos del concierto de the killers. HAHAHAHAHAAHAHAHAHA - gual89 : RT @RBcasting: È ufficiale! 'Killers of the Flower Moon' di Martin Scorsese sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 202… -