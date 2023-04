Kiev | perquisito il metropolita ortodosso Pavel | è accusato di propaganda filorussa Ironia sui social per la sua sciarpa di Louis Vuitton

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023)e a rischio arresto per sospetta. Sabato mattina l’abitazione del, membro della chiesa ortodossa di Mosca e vicario del monastero Pechersk Lavra a, è stata setacciata dagli uomini dell’Sbu, il servizio segreto ucraino. La Procura generale ucraina ha chiesto per lui gli arresti domiciliari, accusandolo di aver “offeso i sentimenti religiosi degli ucraini e giustificato l’aggressione della Federazione russa”. “La legge e la responsabilità per la sua violazione sono uguali per tutti, e le vesti da sacerdote non sono sempre una garanzia di intenzioni pure. Oggi il nemico sta cercando di utilizzare l’ambiente della chiesa per promuovere la suae dividere la società ucraina”, ha dichiarato il capo dell’Sbu, ...