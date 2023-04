Kiev, bombardamenti russi su Kherson, tre civili morti (Di sabato 1 aprile 2023) L'esercito russo ha bombardato zone residenziali della regione di Kherson, nel Sud dell'Ucraina, per 54 volte durante le ultime 24 ore: tre civili sono rimasti uccisi e altri due feriti. Lo riferisce ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) L'esercito russo ha bombardato zone residenziali della regione di, nel Sud dell'Ucraina, per 54 volte durante le ultime 24 ore: tresono rimasti uccisi e altri due feriti. Lo riferisce ...

