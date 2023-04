Kean: «La vittoria con l’Inter ha dato motivazioni alla Juventus» (Di sabato 1 aprile 2023) Kean ha deciso, da ex, il brutto 1-0 della Juventus contro il Verona stasera (vedi articolo). Nell’Intervista appena finita la partita rilasciata a DAZN, l’attaccante ritiene che uno slancio l’abbia dato battere l’Inter tredici giorni fa. BIS CONCESSO – Moise Kean torna a due settimane fa per spiegare il successo della Juventus sul Verona: «Soprattutto dopo la vittoria con l’Inter ci dà motivazione per non mollare quello che stiamo facendo. Ora non bisogna abbassare la guardia e continuare così. Dopo la sosta le partite non sono mai facili, oggi ci siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di poter continuare così. Io uno dei più forti al mondo? La mia ambizione è lavorare giorno per giorno per diventarlo. Ho fatto degli sbagli, sto ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)ha deciso, da ex, il brutto 1-0 dellacontro il Verona stasera (vedi articolo). Nelvista appena finita la partita rilasciata a DAZN, l’attaccante ritiene che uno slancio l’abbiabatteretredici giorni fa. BIS CONCESSO – Moisetorna a due settimane fa per spiegare il successo dellasul Verona: «Soprattutto dopo laconci dà motivazione per non mollare quello che stiamo facendo. Ora non bisogna abbassare la guardia e continuare così. Dopo la sosta le partite non sono mai facili, oggi ci siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di poter continuare così. Io uno dei più forti al mondo? La mia ambizione è lavorare giorno per giorno per diventarlo. Ho fatto degli sbagli, sto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Vittoria col minimo scarto e con qualche brivido per @juventusfc che col modesto @HellasVeronaFC capitalizza il gol… - internewsit : Kean: «La vittoria con l'Inter ha dato motivazioni alla Juventus» - - severo_michele : RT @realvarriale: Vittoria col minimo scarto e con qualche brivido per @juventusfc che col modesto @HellasVeronaFC capitalizza il gol di #K… - brunolonghi7 : Un bel gol di #Kean ( assist di #Locatelli e pre-assist di #Miretti) regala alla ?@juventusfc? la quinta vittoria d… - ZonaJuventina : RT @enzomarangio: Sette vittorie nelle ultime 8. Praticità e risparmio energetico per affrontare al meglio un mese intenso. Bravo #Kean a d… -