Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Moise Kean fa volare la Juve Allo stadium basta il gol di Moise per superare il Verona ????? #Calcio | #SerieA |… - cmdotcom : #Kean fa volare la #Juve: 1-0 al #Verona, #Allegri è già a -6 dall’#Inter #JuveVerona -

... che nella città della Foresta Nera potrà anche permettersi di pareggiare perai quarti. Il ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;, Vlahovic. In ...... Dybala e compagni proveranno a ribaltare lo 0 - 1 maturato in Austria peragli ottavi di ... Un gol per tempo nel 2 - 0 finale: apre, chiude Di Maria. Spezia volitivo, a tratti anche ......basta un gol di Rabiot al 34' per regalarsi un successo prezioso contro la Fiorentina e così... Allegri si gioca la carta(al posto di Vlahovic) e l'azzurro sfiora due volte il gol: al 67' ...