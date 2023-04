Kate Middleton furiosa per il “ritorno” della presunta amante di William: cosa è successo (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovi problemi a Buckingham Palace. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, Kate Middleton e il principe William starebbero trascorrendo un momento poco sereno a causa di Rose Hanbury, marchesa classe 1984 che anni fa avrebbe fatto perdere la testa a William e che ora è entrata nelle grazie di Re Carlo per via della nomina acquisita del marito. Ma cosa è successo esattamente? David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, il marito di Rose Hanbury, nelle ultime settimane ha acquisito una posizione di privilegio: Re Carlo, infatti, lo ha nominato Lord in Waiting, ossia suo assistente personale. Una posizione che lo “costringerà” ad essere una presenza costante ad ogni evento ufficiale accanto alla Famiglia Reale e con lui anche la moglie Rose Hambury. Una notizia che ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovi problemi a Buckingham Palace. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi,e il principestarebbero trascorrendo un momento poco sereno a causa di Rose Hanbury, marchesa classe 1984 che anni fa avrebbe fatto perdere la testa ae che ora è entrata nelle grazie di Re Carlo per vianomina acquisita del marito. Maesattamente? David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, il marito di Rose Hanbury, nelle ultime settimane ha acquisito una posizione di privilegio: Re Carlo, infatti, lo ha nominato Lord in Waiting, ossia suo assistente personale. Una posizione che lo “costringerà” ad essere una presenza costante ad ogni evento ufficiale accanto alla Famiglia Reale e con lui anche la moglie Rose Hambury. Una notizia che ...

