Kakà fa gli auguri a Seedorf: “Buon compleanno leggenda del calcio” (Di sabato 1 aprile 2023) Ricardo Kakà ha voluto augurare Buon compleanno all'ex compagno di squadra al Milan Clarence Seedorf e lo ha fatto attraverso i social Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 aprile 2023) Ricardoha voluto augurareall'ex compagno di squadra al Milan Clarencee lo ha fatto attraverso i social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Kakà fa gli auguri a Seedorf: “Buon compleanno leggenda del calcio” - RaphaeleRusso : @ciampeeldiez @ChampionsLeague @ChristianTolve vincere quanto Kakà in carriera. Perché può fare campionato e CL, ma… - SempreMilanit : ???? Gli auguri di #Kakà a #Seedorf #SempreMilan #Milan - heiRicardo : 22:22 @KAKA domani vado a farmi gli esami per vedere se sono diabetica o no, ho un po' di ansia ?? - sportli26181512 : Non solo Ancelotti, Ronaldo sponsorizza anche Kakà: può essere il nuovo d.t. del Brasile: Carlo Ancelotti è il favo… -

Amarcord... quella volta che il Bayern In campionato la squadra balbettava (causa anche gli 8 punti di penalizzazione appioppati dalla ... Pirlo e Kakà in attacco) a completare un organico costituito da giocatori comunque eccellenti. Anche ... Ancelotti CT del Brasile Kakà e Ronaldo 'in missione' per convincerlo Adess, secondo The Athletic , gli ex nazionali brasiliani Kakà e Ronaldo , il Fenomeno , sarebbe "in missione" per provare a convincere l'italiano a dire di sì al Brasile. window.eventDFPready... Vikash Dhorasoo: il calcio e il bluff ... Seedorf , Gattuso , Kakà , Rui Costa , Ambrosini . Ma procediamo con ordine andando a conoscere ... Gli scade il contratto con il Lione e così nella stagione 2004/2005 approda al Milan a parametro zero ... In campionato la squadra balbettava (causa anche8 punti di penalizzazione appioppati dalla ... Pirlo ein attacco) a completare un organico costituito da giocatori comunque eccellenti. Anche ...Adess, secondo The Athletic ,ex nazionali brasilianie Ronaldo , il Fenomeno , sarebbe "in missione" per provare a convincere l'italiano a dire di sì al Brasile. window.eventDFPready...... Seedorf , Gattuso ,, Rui Costa , Ambrosini . Ma procediamo con ordine andando a conoscere ...scade il contratto con il Lione e così nella stagione 2004/2005 approda al Milan a parametro zero ... Kakà fa gli auguri a Seedorf: “Buon compleanno leggenda del calcio” Pianeta Milan