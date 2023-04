Juventus-Verona oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 1 aprile 2023) La Serie A torna protagonista dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Si comincia quest’oggi, sabato 1 aprile, con tre partite; il cerchio si chiuderà con il match tra Juventus e Verona all’Allianz Stadium, con i bianconeri che, in attesa di sapere se riavranno i 15 punti a disposizione, provano a mettersi al sicuro per un posto europeo. Per la squadra di Max Allegri inizia un ciclo tremendo con nove partite nel mese di aprile. A metà campo non ci sarà Rabiot, squalificato assieme a Paredes, mentre non ci saranno a disposizione né Bonucci né Pogba. A centrocampo potrebbe tornare titolare Fabio Miretti, che si gioca una maglia con Barrenechea, in avanti ballottaggio Kean-Di Maria con l’azzurro leggermente avanti (l’argentino è appena rientrato dalla Nazionale). Probabile riposo anche per ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) LaA torna protagonista dopo aver lasciato spazio alle Nazionali. Si comincia quest’, sabato 1 aprile, con tre partite; il cerchio si chiuderà con il match traall’Allianz Stadium, con i bianconeri che, in attesa di sapere se riavranno i 15 punti a disposizione, provano a mettersi al sicuro per un posto europeo. Per la squadra di Max Allegri inizia un ciclo tremendo con nove partite nel mese di aprile. A metà campo non ci sarà Rabiot, squalificato assieme a Paredes, mentre non ci saranno a disposizione né Bonucci né Pogba. A centrocampo potrebbe tornare titolare Fabio Miretti, che si gioca una maglia con Barrenechea, in avanti ballottaggio Kean-Di Maria con l’azzurro leggermente avanti (l’argentino è appena rientrato dalla Nazionale). Probabile riposo anche per ...

