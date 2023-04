Juventus-Verona, Kean ammonito: era diffidato e salterà la Lazio (Di sabato 1 aprile 2023) Moise Kean è stato ammonito al 59? della sfida tra Juventus e Verona valida per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023. Il calciatore bianconero aveva segnato da pochi secondi e ha fatto fallo a centrocampo rimediando un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la trasferta a Roma contro la Lazio della prossima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Moiseè statoal 59? della sfida travalida per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023. Il calciatore bianconero aveva segnato da pochi secondi e ha fatto fallo a centrocampo rimediando un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la trasferta a Roma contro ladella prossima giornata. SportFace.

Juventus - Verona, Elia Viviani allo Stadium: tifoso d'eccezione La si appresta ad affrontare il Verona nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. La formazione di Allegri vuole continuare la rincorsa all'Europa dopo la penalizzazione di 15 punti, in attesa di capire cosa accadrà con il ...

Juve - Verona, la MOVIOLA LIVE Commenta per primo Torna la Serie A: nell'anticipo serale si affrontano Juve e Verona. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi Juventus - Verona sabato ore 20.45 Marchetti Di Iorio - Di Gioia Iv: Ghersini Var: Valeri Avar: Giua 35' - Ceccherini stende Milik al limite dell'area di rigore. Protesta la Juve ma è giusto ...

Vlahovic invocato in diretta, Allegri già sulla graticola La scelta di lasciare fuori Vlahovic in Juventus - Verona fa imbestialire i tifosi della Juventus, critiche furiose sul tecnico Grande occasione per la Juventus, stasera, per provare ad accorciare ulteriormente sulla zona Champions contro il ...

Juventus – Hellas Verona: Kean la sblocca per i bianconeri, ecco le immagini del gol! – VIDEO La Juventus sblocca la gara dell'Allianz contro il Hellas Verona. Al 56' Locatelli raccoglie il pallone sulla trequarti da Miretti, imbuca centralmente per Kean che controlla e batte Montipò a tu per ...

LIVE TJ - JUVENTUS-VERONA 1-0 - Allegri si gioca le carte Di Maria e Vlahovic 15' - Allegri sostituisce entrambi gli attaccanti: fuori Milik e l'autore del gol Kean, entrano Di Maria e Vlahovic. Grande boato da parte del pubblico presente. 14' - Ammonito Kean ...