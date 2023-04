Juventus-Verona 1-0: gol di Kean e i bianconeri fanno un passo in avanti verso l’Europa (Di sabato 1 aprile 2023) Ancora un passo in avanti per la Juventus, un passo da tre punti che fanno arrivare la squadra bianconera a 44 punti, al settimo posto, a 3 punti dall’Europa e a soli 4 dalla Champions League. Tutto questo senza sapere se i 15 punti di penalizzazione saranno ridati indietro alla squadra. Questa sera ha vinto per 1-0 contro il Verona, grazie a un bel gol di Kean, centravanti molte volte contestato nelle partite precedenti. Le scelte degli allenatori Massimiliano Allegri continua a mischiare le carte e a voler dare riposo ai suoi campioni e campo ai giovani in rampa di lancio. Oggi ha riproposto Barrenchea a centrocampo, insieme a Fagioli, ormai titolare inamovibile e Locatelli. De Sciglio è andato a sinistra, mentre in difesa con i due ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Ancora uninper la, unda tre punti chearrivare la squadra bianconera a 44 punti, al settimo posto, a 3 punti dale a soli 4 dalla Champions League. Tutto questo senza sapere se i 15 punti di penalizzazione saranno ridati indietro alla squadra. Questa sera ha vinto per 1-0 contro il, grazie a un bel gol di, centrmolte volte contestato nelle partite precedenti. Le scelte degli allenatori Massimiliano Allegri continua a mischiare le carte e a voler dare riposo ai suoi campioni e campo ai giovani in rampa di lancio. Oggi ha riproposto Barrenchea a centrocampo, insieme a Fagioli, ormai titolare inamovibile e Locatelli. De Sciglio è andato a sinistra, mentre in difesa con i due ...

DIRETTA JUVENTUS - Verona 1 - 0 al 53' ! Rete di Kean . L'azione parte da Miretti, assist di Locatelli, Kean da centro area con freddezza batte Montipò. Juventus - Verona, Kean gol e giallo: salterà la Lazio TORINO - Serata agrodolce per : l'attaccante bianconero, infatti, ha sbloccato Juventus - Verona con la sua sesta rete in campionato ma, pochi minuti dopo, è stato ammonito da Marchetti. Un giallo pesante che lo costringerà a saltare il match in programma sabato prossimo alle 20.