Juventus, si scalda l’ipotesi patteggiamento (Di sabato 1 aprile 2023) Juventus, si valuta l’ipotesi di patteggiamento per la “manovra stipendi” e le “partnership sospette” con altri club. Il club bianconero, in attesa del ricorso del 19 aprile al Collegio di Garanzia dello Sport per il caso delle plusvalenze, sta valutando un’eventuale patteggiamento su questo fronte. Tuttavia, per l’eventuale applicazione di sanzioni su richiesta delle parti non basta solo la volontà dell’indagato, ma anche la tipologia di capi di imputazione additati dall’accusa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe disposta a patteggiare solo all’interno di un perimetro di accuse ritenuto accettabile. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti avverrebbe subito dopo la notifica di chiusura delle indagini, prima ancora di scoprire gli eventuali atti di deferimento. Ciò ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023), si valutadiper la “manovra stipendi” e le “partnership sospette” con altri club. Il club bianconero, in attesa del ricorso del 19 aprile al Collegio di Garanzia dello Sport per il caso delle plusvalenze, sta valutando un’eventualesu questo fronte. Tuttavia, per l’eventuale applicazione di sanzioni su richiesta delle parti non basta solo la volontà dell’indagato, ma anche la tipologia di capi di imputazione additati dall’accusa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lasarebbe disposta a patteggiare solo all’interno di un perimetro di accuse ritenuto accettabile. L’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti avverrebbe subito dopo la notifica di chiusura delle indagini, prima ancora di scoprire gli eventuali atti di deferimento. Ciò ...

