Juventus-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 1 aprile 2023) Torna la Serie A e tornano gli scontri per i propri obiettivi. La Juventus per accorciare ancora sulla zona Champions, l’Hellas Verona per tornare in corsa per la salvezza. Sono questi i temi principali di Juventus-Hellas Verona che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, valido per la ventottesima giornata di Serie A, la nona del girone di ritorno. Nella partita di andata, giocata allo stadio Bentegodi, vittoria dei bianconeri per 1-0. Il momento delle due squadre La Juventus aveva cominciato la nuova stagione con l’obiettivo di tornare a lottare per il titolo dopo aver chiuso l’annata con zero titoli. Lotta al titolo svanita, però, dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti per la questione plusvalenza. Ora i bianconeri sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Torna laA e tornano gli scontri per i propri obiettivi. Laper accorciare ancora sulla zona Champions, l’per tornare in corsa per la salvezza. Sono questi i temi principali diche si giocherà all’Allianz Stadium di Torino, valido per la ventottesima giornata diA, la nona del girone di ritorno. Nella partita di andata, giocata allo stadio Bentegodi, vittoria dei bianconeri per 1-0. Il momento delle due squadre Laaveva cominciato la nuova stagione con l’obiettivo di tornare a lottare per il titolo dopo aver chiuso l’annata con zero titoli. Lotta al titolo svanita, però, dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti per la questione plusvalenza. Ora i bianconeri sono ...

