Juventus | Ferrero | “Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto”

(Di sabato 1 aprile 2023) “Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova cheè un club italiano, europeo e mondiale. Questa è la nostra forza”. Dinnanzi ai presidenti dei clubche si sono riuniti a Torino, il presidente della società bianconera, Gianluca, ha voluto ringraziare tutto e rilanciare il progetto: “La nostra forza siete voi, con la vostra vicinanza, con il calore che qui oggi è arrivato. Inutile nascondercelo, in questo momento stiamo attraversando un periodo complicato. Ma la vostra vicinanza e quella di tutti i tifosi fanno sentire la forza di questa squadra. Ricordiamoci che la Juve è una grandissima ...

'Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto'. Lo ha detto il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ai presidenti degli official club che sono arrivati da tutto il mondo per riunirsi alle Ogr di Torino.

