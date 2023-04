Juventus | Ferrero | “Attraversiamo un periodo complicato Torneremo a vincere come sempre”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ( - Gazzetta_it : La promessa di Ferrero: 'La #Juventus tornerà a vincere come ha sempre fatto' #SerieA - sportmediaset : La promessa di Ferrero: 'Periodo complicato, ma Juve tornerà a vincere' #ferrero #juventus #tifosi #sportmediaset - serieAnews_com : ???? #Juventus, le parole del presidente #Ferrero agli official club oggi a Torino. - ChiamarsiBomber : #Juventus, il presidente #Ferrero suona la carica -

Commenta per primo No, non è una normale giornata di campionato e no,- Verona non sarà una partita come tutte le altre . Non solo perché la squadra di Massimiliano Allegri vuole continuare a vincere e non interrompere la rincorsa ad un posto nell'Europa che ...'Stiamo vivendo un momento complicato, ma torneremo a vincere come sempre', ha detto al raduno degli official club il presidente. Che a Del Piero ha pensato probabilmente dal primo giorno del ...ai tifosi: 'Si riparte, torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto'ha poi ringraziato i presidenti e tutti gli official fan club: 'La nostra forza siete voi, con la ...

Ferrero: "La Juventus tornerà a vincere come ha sempre fatto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Continuano a susseguirsi in casa Juve le voci di una possibile ulteriore penalizzazione conseguente alle vicende riguardanti la questione ..."Torneremo a vincere come abbiamo sempre fatto". Lo ha detto il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ai presidenti degli official club che sono arrivati da tutto il mondo ...