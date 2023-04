Juventus, Ferrero ai tifosi: «La Juve tornerà a vincere come ha sempre fatto» (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ai presidenti degli official club che sono arrivati da tutto il mondo per riunirsi alle Ogr di Torino. Di seguito le parole del presidente della Juventus Ferrero: «Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata – ha detto il presidente prendendo la parola -. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova che Juventus è un club italiano, europeo e mondiale. Questa è la nostra forza». Sul momento delicato del club dentro e fuori dal campo:«La nostra forza siete voi, con la vostra vicinanza, con il calore che qui oggi è arrivato – ha detto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Il presidente dellaGianlucaai presidenti degli official club che sono arrivati da tutto il mondo per riunirsi alle Ogr di Torino. Di seguito le parole del presidente della: «Per me è una vera emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata – ha detto il presidente prendendo la parola -. Mi dicono che arrivate da tutto il mondo: siete 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è dunque una grandissima partecipazione, a riprova cheè un club italiano, europeo e mondiale. Questa è la nostra forza». Sul momento delicato del club dentro e fuori dal campo:«La nostra forza siete voi, con la vostra vicinanza, con il calore che qui oggi è arrivato – ha detto ...

