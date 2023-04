Juventus batte Verona 1-0 | decide la rete di Kean

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Vittoria di misura ma che vale tanto e che continua a tenere in vita le speranze bianconere. Laha battuto l'Hellasper 1-0 nella gara della 28esima giornata di Serie A giocata stasera all'Allianz Stadium di Torino. Il quinto successo di fila della Signora tra campionato e coppe è valso alla squadra di Allegri un ulteriore passo avanti verso una possibile qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Per ilè sempre più buio pesto e con quella in Piemonte sono diventate sei le gare senza vittoria, di cui quattro le sconfitte, per la squadra veneta. In un primo tempo in cui l'Hellasha pressato molto alto, laha faticato a presentarsi dalle parti di Montipò e in un paio di occasioni ha anche subito ripartenze pericolose degli ...