Juventus, Barrenechea entra in prima squadra. La nota ufficiale: "Conquistata fiducia allenamento dopo allenamento"

La Juventus ha annunciato ufficialmente l'ingresso in prima squadra di Enzo Alan Tomás Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 ormai in pianta stabile da diverse settimane con il gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Come si legge nel comunicato ufficiale, Barrenechea ha "conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l'Under 19 e poi con la Next Gen. In questa stagione ha esordito in prima squadra nella sfida di Champions League contro il PSG il 2 novembre 2022, e collezionato la sua prima presenza in Serie A.

