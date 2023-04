Juventus, Allegri ritrova Milik (e non solo) prima dell’Inter ? TS (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di oggi scenderanno in campo sia la Juventus che l’Inter. Sarà quindi uno scontro a distanza per le due, che martedì si sfideranno nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Tuttosport Allegri in previsione di questa gara avrà a disposizione tutte le prime punte, Milik compreso. RECUPERI IMPORTANTI ? Nel pomeriggio di oggi l’Inter scenderà in campo con la Fiorentina, ma un’occhio della squadra sarà già puntato alla partita delle 20:45 tra Juventus e Verona. Martedì ci sarà infatti l’ennesimo derby d’Italia di questa stagione, il primo dei due che vedremo nel mese di aprile. Tra i convocati di Allegri per la gara di questa sera spiccano sicuramente i nomi del reparto offensivo. Infatti insieme a Vlahovic figurano anche le altre due punte Kean e ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Nella giornata di oggi scenderanno in campo sia lache l’Inter. Sarà quindi uno scontro a distanza per le due, che martedì si sfideranno nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Tuttosportin previsione di questa gara avrà a disposizione tutte le prime punte,compreso. RECUPERI IMPORTANTI ? Nel pomeriggio di oggi l’Inter scenderà in campo con la Fiorentina, ma un’occhio della squadra sarà già puntato alla partita delle 20:45 trae Verona. Martedì ci sarà infatti l’ennesimo derby d’Italia di questa stagione, il primo dei due che vedremo nel mese di aprile. Tra i convocati diper la gara di questa sera spiccano sicuramente i nomi del reparto offensivo. Infatti insieme a Vlahovic figurano anche le altre due punte Kean e ...

