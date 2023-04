Juventus, Allegri promuove Barrenechea: l’argentino conquista il centrocampo (Di sabato 1 aprile 2023) La Juventus ha trovato ufficialmente il suo nuovo centrocampista. È ufficiale la promozione in prima squadra del centrocampista argentino classe 2001: dopo i suoi ex compagni della Next Generation, Matias Soulé e Iling Jr., anche Enzo Barrenechea è stato promosso da mister Massimiliano Allegri, meritandosi la permanenza in pianta stabile con la “Juve dei grandi”. Dopo l’esordio in Champions League contro il PSG e la titolarità nel Derby di Torino, Allegri ha potuto verificare da vicino le qualità del classe 2001 cresciuto sotto la guida di mister Brambilla. Fisicità e tecnica per l’argentino, che sta trovando sempre più spazio con la Juventus, aumentando la linea verde costituita da Miretti, Fagioli e dagli altri baby talenti. Juventus, Barrenechea ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) Laha trovato ufficialmente il suo nuovo centrocampista. È ufficiale la promozione in prima squadra del centrocampista argentino classe 2001: dopo i suoi ex compagni della Next Generation, Matias Soulé e Iling Jr., anche Enzoè stato promosso da mister Massimiliano, meritandosi la permanenza in pianta stabile con la “Juve dei grandi”. Dopo l’esordio in Champions League contro il PSG e la titolarità nel Derby di Torino,ha potuto verificare da vicino le qualità del classe 2001 cresciuto sotto la guida di mister Brambilla. Fisicità e tecnica per, che sta trovando sempre più spazio con la, aumentando la linea verde costituita da Miretti, Fagioli e dagli altri baby talenti....

