Juve-Verona, le probabili formazioni

Alle 20:45 in campo uno degli anticipi della Serie A tra Juve e Verona all'Allianz Stadium, ecco le probabili formazioni con le scelte di Allegri e Zaffaroni.

LE probabili formazioni

Juve: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic, Kean, Milik. All. Allegri

Verona: Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli, Duda, Ngogne, Gaich. All. Zaffaroni

L'articolo proviene da Calcio News 24.

