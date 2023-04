Juve-Verona 1-0, gol di Kean e bianconeri salgono ancora (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - La Juventus batte il Verona per 1-0 nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la rincorsa alla zona Champions League. Il gol di Kean regala il successo alla formazione bianconera. La Juve allenata da Allegri, penalizzata di 15 punti, sale a quota 44. Senza la sanzione, sarebbe seconda con ampio margine sulle altre pretendenti ad un posto in Champions. Il Verona rimane a 19 punti, in terz'ultima posizione.Il verdetto matura al termine di un match che non offre grandi spunti nel primo tempo. I veneti creano la prima occasione della serata al 15': conclusione al volo di Depaoli, deviazione di Gatti e palla fuori. La Juve, con molti big in panchina, fatica a creare gioco e raramente si fa vedere davanti con pericolosità. Al 37', su punizione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) - Lantus batte ilper 1-0 nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la rincorsa alla zona Champions League. Il gol diregala il successo alla formazione bianconera. Laallenata da Allegri, penalizzata di 15 punti, sale a quota 44. Senza la sanzione, sarebbe seconda con ampio margine sulle altre pretendenti ad un posto in Champions. Ilrimane a 19 punti, in terz'ultima posizione.Il verdetto matura al termine di un match che non offre grandi spunti nel primo tempo. I veneti creano la prima occasione della serata al 15': conclusione al volo di Depaoli, deviazione di Gatti e palla fuori. La, con molti big in panchina, fatica a creare gioco e raramente si fa vedere davanti con pericolosità. Al 37', su punizione, ...

