Juve - Uefa, la stretta: mano tesa da Nyon ma prima va detto addio alla Superlega (Di sabato 1 aprile 2023) La pace è possibile, ma serve un deciso cambio di rotta sul tema Superlega e prima della sentenza della Corte Ue. Tra Uefa e Juventus nulla è definitivamente compromesso e il cambio improvviso di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) La pace è possibile, ma serve un deciso cambio di rotta sul temadella sentenza della Corte Ue. Trantus nulla è definitivamente compromesso e il cambio improvviso di ...

