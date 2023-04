Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, svelata la maglia Home della prossima stagione: il riferimento è alla zebra, FOTO: Iniziano a circolare le pr… - RRunninngg_ : RT @CorSport: ?? #Juventus, svelata la maglia della prossima stagione ?? #SerieA #CorrieredelloSport - PalloneBucato : #Juve, svelata la maglia della prossima stagione!???? - CorSport : ?? #Juventus, svelata la maglia della prossima stagione ?? #SerieA #CorrieredelloSport - sportli26181512 : Juve, svelata la maglia della prossima stagione: Ecco il nuovo kit di casa dei bianconeri per la stagione 2023/2024… -

Nei giorni scorsi erano uscite le prima anticipazioni, adesso c'è la foto: ecco la prima maglia della Juventus per la prossima stagione . Il kit, svelato dalla pagina instagram La Maglia Bianconera , ...Filip Kostic è stato costretto a terminare in anticipo gli impegni con la Serbia per un' infiammazione al tendine d'Achille . Un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte alla vittoria ...Calciomercato Juventus, un valzer di panchina con destinazione già ''. Tutti i dettagli della prossima stagione. Quale sarà il futuro di Allegri ma soprattutto chi sarà il prossimo tecnico, in caso di addio di Allegri, adesso si è fatta chiarezza e le ...

Juve, svelata la maglia della prossima stagione Corriere dello Sport

Ecco il nuovo kit di casa dei bianconeri per la stagione 2023/2024: effetto striato per ricordare il manto della zebra e tanto giallo ...Le manovre stipendi sono risultate essere fatali per la Juventus. La Vecchia Signora perde infatti la Serie A: maxi sanzione in arrivo.