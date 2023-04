Juve | Kean | «Siamo motivati a non mollare»

(Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Moisedopo la vittoria della, arrivata con il Verona grazie ad il suo gol: «Non dobbiamo abbassare la guardia» Moiseha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellasul Verona, arrivata grazie al suo gol decisivo. Di seguito le sue parole.RILANCIATA – «Dopo la vittoriaa nonquello che stiamo facendo. Non dobbiamo abbassare la guardia, avanti così». COSA É SCATTATO – «Dopo la sosta le gare non sono mai facili, oggi ciriusciti nel modo giusto e speriamo di continuare». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ah, dimenticavo. La notizia del giorno, oggi, è che #Kean ha capito la #Juve. (Le altre notizie meno importanti in… - GoalItalia : #Locatelli ?? #Kean ?? Gaich ?? Lasagna ? Le pagelle di #JuveVerona [?? @romeoagresti] - juventusfc : Che bel pomeriggio con Alex Sandro, Kean e Danilo allo Juventus Store di Milano ?? Diventa Member per vivere esperi… - Ticinonline : La Juve vince ancora, col Verona la decide Kean #juve - nava_ste : RT @Eurosport_IT: Moise Kean fa volare la Juve Allo stadium basta il gol di Moise per superare il Verona ????? #Calcio | #SerieA | #Juvent… -

Decide un gol di Moisead inizio secondo tempo. Nel primo tempo i veneti hanno un approccio migliore e giocano senza timori. Laè guardinga e aspetta l'occasione buona per colpire. A fine ...fissa gli obiettivi per il futuro. E su Allegri... "Dopo la sosta non è mai facile - continua - . Oggi siamo riusciti nel modo giusto e speriamo di continuare così. La mia ambizione è ......tattico che esalta il serbo in nazionale e lui invece continua chissà perché a puntare su, che ... Solo il Napoli meglio della sua, molto meglio. Tutti gli altri in rumorosa e lamentosa fila. ...

Kean: 'Zaniolo ha fatto bene, io ho capito la Juve e lavoro per fare come Salah' Calciomercato.com

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...TORINO (ITALPRESS) – Vittoria di misura ma che vale tanto e che continua a tenere in vita le speranze bianconere. La Juventus ha battuto l’Hellas Verona per 1-0 nella gara della 28esima giornata di Se ...