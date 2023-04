Juve | Kean | 'La vittoria con l'Inter ci ha dato fiducia Lavoro per diventare un top'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ah, dimenticavo. La notizia del giorno, oggi, è che #Kean ha capito la #Juve. (Le altre notizie meno importanti in… - GoalItalia : #Locatelli ?? #Kean ?? Gaich ?? Lasagna ? Le pagelle di #JuveVerona [?? @romeoagresti] - juventusfc : Che bel pomeriggio con Alex Sandro, Kean e Danilo allo Juventus Store di Milano ?? Diventa Member per vivere esperi… - quotidianopiem : Serie A, la Juve batte 1-0 il Verona: decide Kean - _stray_heart : @vane___96 Parlavano di Kean... Behrami sostiene che Kean non la meriti visto che non riesce neanche ad essere tito… -

La Juventus si impone sul Verona conquistando la settima vittoria sulle ultime otto partite in Serie A . A decidere il match ci ha pensato Moise, come all'andata, portando il risultato sull'1 - 0 finale nel corso del secondo tempo. Nel finale di partita i bianconeri hanno comunque rischiato di subire il gol del pareggio dalla squadra di ...... è stata la Juventus a passare al 10' della ripresa al termine di una bell'azione innescata sulla trequarti da Miretti per Locatelli: il nazionale azzurro ha servitoche ha controllato di destro,...De Sciglio 5,5: Dalla sua parte, lanon sfonda praticamente mai.7: Rete da predatore d'area, freddo nel controllo nel traffico e glaciale nel battere Montipò con una bordata da due passi. ...

La Juve non si ferma più: col Verona ci pensa Kean. La Champions è a 4 punti La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - La Juventus batte il Verona per 1-0 nel match valido per la 29esima giornata della Serie A 2022-2023 e continua la rincorsa alla ..."Una vittoria importante che ci dà motivazione per non mollare, anche dopo il risultato dell'Inter. Dopo la sosta le partite non sono ...