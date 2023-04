Juve | il presidente Ferrero ai tifosi | 'Periodo complicato | ma torneremo a vincere come sempre'

(Di sabato 1 aprile 2023) Gianlucaanalizza il momento dellantus. Ildel club bianconero ha dichiarato al raduno dei presidenti degli official...

Le parole di Gianluca Ferrero,della Juventus, sul futuro del club bianconero. Tutti i dettagli in merito Gianluca Ferrero ha parlato ai presidenti degli official club della Juventus. PAROLE - "La nostra forza siete voi, ...A poche ore dalla sfida, ilbianconero Gianluca Ferrero ha incontrato i responsabili ...a loro - e a tutti i tifosi rappresentati dalle associazioni - una promessa sul futuro dellaQuindi revocato allae assegnato al Napoli'. Si apre così un ulteriore fronte per i bianconeri ... Gianluca Ferrero,della Juventus - calciomercato.itIl giudice dovrà valutare sia la ...

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha detto la sua sulla situazione del club, parlando anche della storia di Madama.