Juve, col Verona ci sarà anche Del Piero: come andò l'ultima volta allo Stadium (Di sabato 1 aprile 2023) Archiviata la sosta nazionali, per la Juve è il momento di tornare in campo e lo farà nella serata di oggi, sabato 1 aprile, nel match in programma alle 20:45 contro il Verona ( QUI la conferenza di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 aprile 2023) Archiviata la sosta nazionali, per laè il momento di tornare in campo e lo farà nella serata di oggi, sabato 1 aprile, nel match in programma alle 20:45 contro il( QUI la conferenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - MarcelloChirico : #Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a #Massara, che potrebbe l… - trapboydade : Bellingham esordisce a 17 anni con la NAZIONALE MAGGIORE INGLESE, Barrenechea ne ha 21. il prime di un giocatore va… - lornight1985 : @Adri_JUVE @mirkonicolino Ma non voglio essere calcolato da uno col pizzo come i falchi dei carabinieri - Loz2324 : @antob967 @AAngelo1994 Siete la squadra più fortunata d'Italia insieme alla Juve... nella gara secca col culo che a… -