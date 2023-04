Juve | c'è Del Piero allo Stadium VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Anche qui c’è la sanzione aumentata “sino al doppio del massimo previsto per l’infrazione”. Insomma: forse è meglio… - ZZiliani : Ah, dimenticavo. La notizia del giorno, oggi, è che #Kean ha capito la #Juve. (Le altre notizie meno importanti in… - anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - Emanuel72607325 : @FBiasin Se ridanno i 15 punti alla Juve tutto è aperto sino alla metà del campionato. Se non li danno e il Napoli… - Fabiot822 : #InterFiorentina merdine… oggi di chi è la colpa?sempre del Var?! Sempre della Juve?! Dai su firmate una petizione… -

L'Hellas invece è la formazione che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa Serie A (5 in 13 match) ed è in una sequenza di cinque partite senza vittorieVerona (2 pareggi, 3 sconfitte). ...In attesa di capire il futuroclub di Torino, il kit, firmato ancora da Adidas , vede il bianconero riprodurre la texturemanto di una zebra con inserti giallo fluo sulle spalle e nei loghi, ...Ospiteclub Mondena Interista per presenziare a un evento di beneficienza tenutosi il 31 marzo al Forum Marco Biagi di Modena, l'eroetriplete dell' Inter di José Mourinho ed ex centrocampista nerazzurro, Esteban Cambiasso , non ha mancano di rilasciare dichiarazioni da vero e vecchio cuore interista: Poi, in merito al futuro , ...

Juve, svelata la maglia della prossima stagione Corriere dello Sport

Alle 20.45 c’è Juve-Verona, ultima partita del sabato sera. Allegri schiera Milik e Kean in attacco, panchina per Vlahovic e Di Maria. Barrenechea titolare in mezzo al campo, Kostic alla fine parte ...Juve-Verona, le formazioni ufficiali. Ecco gli schieramenti scelti da Allegri e da Zaffaroni per la sfida di questa sera dell'Allianz Stadium.