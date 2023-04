Juve | c'è Del Piero allo Stadium VIDEO Ovazione di tutti i tifosi bianconeri

(Di sabato 1 aprile 2023) Tutto pronto all’Allianzperntus-Verona. Alex Del, accompagnato dal figlio, sarà sugli spalti, come anticipato,...

Ancora Kean che sprinta: è lui l'uomo che può aprire la difesaVerona., la svolta è Miretti La ripresa parte con Miretti in campo. Allegri cerca di dare la scossa: serve un altro ritmo per ...Sotto gli occhi diPiero, presente in tribuna con la moglie Sonia e il figlio Tobias, lasupera il Verona 1 - 0 grazie a una rete di Kean su assist di Locatelli al 55', al termine di una partita incolore.Un po' a rilento, la Juventus riesce a prendere il centroring, ma nel primo tempo è davvero ... Il secondo tempo inizia sempre a ritmo basso, ma latrova una grande azione palla a terra, con ...

Juve-Verona, tifosi compatti: la splendida coreografia dello Stadium Tuttosport

L'Atalanta, a -2 dall'Inter, resta però a +4 sulla Juve che ha vinto in casa contro il Verona nonostante il brusco inizio Niente da fare, dopo la frenata dell'Inter, la Juve mette il turbo e vince anc ...