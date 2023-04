Juve | caccia al Ds | da Massara a Rossi | quanti nomi in ballo

(Di sabato 1 aprile 2023) Laè alla ricerca di un nuovo Ds e sarebbero tanti iin: dadel Milan fino adel Sassuolo Laè alla ricerca di un nuovo Ds e sarebbero tanti iin: dadel Milan fino adel Sassuolo. Il rossonero però ha un contratto fino al 2024. Non sarà semplice ecco perché i bianconeri studiano anche le alternative. Giovannidei neroverdi è un’altra strada percorribile, così come quella di Longoria, attuale presidente del Marsiglia ed ex responsabile scouting bianconero. Circola anche il nome di Giuntoli, ma che lascia Napoli è davvero difficile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : La #Juve è a caccia del nuovo ds ?? - Mythos1981 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, la figura che manca: è caccia al direttore sportivo: Massara è il preferito, ma occhio a Longoria. Giuntoli… - forumJuventus : GdS: 'Juve, la figura che manca: è caccia al direttore sportivo: Massara è il preferito, ma occhio a Longoria. Giun… - Strokeman6 : Andrà a finire che nessun club venderà o acquisterà mai più dalla Juve. È caccia alle streghe ormai #GravinaOut #FIGCOut #DisdettaSkyDazn - sportli26181512 : Casting per il nuovo ds: tutti i nomi per la Juve. E qualcuno è stato già visto a Torino: Casting per il nuovo ds:… -

... diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Cristiano Tognoli Gelbison adi una vittoria per ... Federico Botti Fidelis Andria vs Turris: Calogero Destro Gelbison vs Viterbese: Peppe Di Giovanni...Intrecci e idee per pianificare il futuro, la nuovaè adi un direttore sportivo. @francGuerrieriIl derby è sempre più vicino e i tre punti in palio domenica, a partire dalle 17.30, saranno fondamentali nei cammini dellaStabia e dell' Avellino . Caduta libera per le vespe, adel ...

Gazzetta - Juve, caccia al direttore sportivo Tutto Juve

Riflettori su Juventus-Verona e a San Siro su Inter-Fiorentina. Inzaghi a caccia di 3 punti fondamentali per restare in zona Champions ma anche Allegri guarda alle Coppe E ora guai a chi si ferma. La ...Come riporta Gazzetta: il posto di direttore sportivo sarà assegnato nei prossimi mesi, se non settimane, ma comunque prima del della partenza del calciomercato in estate. Mentre ...