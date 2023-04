Juve | Allegri | «Questo è il momento decisivo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico bianconero, prima del calcio d’inizio di- Hellas Verona all’Allianz Stadium Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match-Verona. Di seguito le parole del tecnico bianconero. COME SI RIPARTE – «Lo spirito lo vedremo quando inzieremo. Va rispettato il Verona, dobbiamo fare molta strada e dopo la sosta è sempre difficile riattaccare la spina. Dobbiamo essere bravi a farlo». MILIK – «Quanti minuti ha non so ma sta bene, si è allenato bene così come Kean. Non scordiamoci però che abbiamo cinque cambi importanti». BARRENECHEA – «A parte che è affidabile indipendentemente dal fatto che ha giocato bene. Deve abituarsi, ma ha piena fiducia come gli altri che metto in campo». ATTEGGIAMENTO – «Per noi tutte le gare e i momenti sono ...