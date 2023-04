(Di sabato 1 aprile 2023) Lantus si impone sul Verona conquistando la settima vittoria sulle ultime otto partite in Serie A. A decidere il match ci ha pensato Moise...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : '#Juventus alla sbarra', cit. Il Giornale. Inizia un periodo in cui la pressione mediatica sarà ancora più elevata… - MarcelloChirico : #Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a #Massara, che potrebbe l… - LukValSan : RT @GoalItalia: Allegri guarda la classifica dopo #JuveVerona: 'Abbiamo 9 punti più dell'Inter' ?? - sportli26181512 : Juve, Allegri lascia il campo prima del fischio finale: il motivo: La Juventus si impone sul Verona conquistando la… - Michele20600106 : Il gioco del calcio è lo sport + bello al mondo ma quando vedo giocare la juve di #allegri mi passa la voglia di ve… -

"Le difficoltà ci hanno impedito di disputare una bella gara, 3 punti fondamentali - ha detto l'allenatore dellaMassimilianodopo i tre punti conquistati contro il Verona - . La gara dopo la sosta è sempre bastarda, i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa. Secondo tempo migliore del primo". ...Le parole di Massimilianodopo la vittoria dellacontro l'Hellas Verona per 1 - 0, con il gol di Moise Kean Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Verona. Di ...Commenta per primo Il tecnico della Juventus Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga per 1 - 0 contro il Verona. ...una grande spinta e giocare nella...

Juve, Allegri: 'Champions 4 punti sono tanti. Mancini è bravo, ci ha lasciato i giocatori' Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il tecnico bianconero ha parlato al termine del match contro l’Hellas «Sapevamo bene che quella di oggi sarebbe stata una gara complicata perché lo sono tutte quelle che vengono dopo la sosta e perché ...