Juve, Allegri: «Era una gara complicata, Moise è cresciuto molto» (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro l’Hellas Verona per 1-0, con il gol di Moise Kean Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole. UMORE DIVISO A METÁ – «Era una gara complicata come tutte quelle dopo la sosta. Il Verona ti fa giocar male, ti fa correre e noi invece abbiamo iniziato a giocare la palla dopo i primi 20 minuti. Dopo l’1-0 non abbiamo fatto il secondo, negli ultimi 10 minuti potevamo chiudere l’azione senza farli avvicinare all’area. Bisogna migliorare ma i ragazzi lo sanno». KEAN IN NAZIONALE – «Moise è cresciuto molto come gli altri. Mancini ha l’esperienza da ct della Nazionale, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Massimilianodopo la vittoria dellacontro l’Hellas Verona per 1-0, con il gol diKean Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Verona. Di seguito le sue parole. UMORE DIVISO A METÁ – «Era unacome tutte quelle dopo la sosta. Il Verona ti fa giocar male, ti fa correre e noi invece abbiamo iniziato a giocare la palla dopo i primi 20 minuti. Dopo l’1-0 non abbiamo fatto il secondo, negli ultimi 10 minuti potevamo chiudere l’azione senza farli avvicinare all’area. Bisogna migliorare ma i ragazzi lo sanno». KEAN IN NAZIONALE – «come gli altri. Mancini ha l’esperienza da ct della Nazionale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : GdS: 'Juve, il futuro: Allegri al centro, con Scanavino e Calvo lavora al nuovo ciclo. Il tecnico avrà peso nella s… - mirkonicolino : '#Juventus alla sbarra', cit. Il Giornale. Inizia un periodo in cui la pressione mediatica sarà ancora più elevata… - MarcelloChirico : #Juventus sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a #Massara, che potrebbe l… - user_acm_1899 : RT @M4rkPhilips: Se il Milan non vince domani la Juve di Allegri ci sta a -4 con 15 punti di penalizzazione Non so se ci rendiamo conto - Lavanderia_Juve : Il motivo per cui Allegri si reca negli spogliatoi a partita ancora in corso è per vedere in diretta il fegato di Avsim esplodere... -