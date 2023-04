Juve a caccia di un ds | i nomi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pasqualinosalv3 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, la figura che manca: è caccia al direttore sportivo: Massara è il preferito, ma occhio a Longoria. Giuntoli… - Fprime86 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, la figura che manca: è caccia al direttore sportivo: Massara è il preferito, ma occhio a Longoria. Giuntoli… - J_network24 : ??#Juventus | ??#Massara è il preferito, ma occhio a #Longoria - CalcioNews24 : La #Juve è a caccia del nuovo ds ?? - Mythos1981 : RT @forumJuventus: GdS: 'Juve, la figura che manca: è caccia al direttore sportivo: Massara è il preferito, ma occhio a Longoria. Giuntoli… -

Con laai box per il turno di riposo, l'occasione di volare a +8 per le ragazze di Spugna è ... Viola pronte a tornare al successo, nerazzurre adel 5° risultato utile consecutivo contro la ...Laè alla ricerca di un nuovo Ds e sarebbero tanti i nomi in ballo: da Massara del Milan fino a Rossi del Sassuolo Laè alla ricerca di un nuovo Ds e sarebbero tanti i nomi in ballo: da Massara del Milan fino a Rossi del Sassuolo. Il rossonero però ha un ...... diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Cristiano Tognoli Gelbison adi una vittoria per ... Federico Botti Fidelis Andria vs Turris: Calogero Destro Gelbison vs Viterbese: Peppe Di Giovanni...

Gazzetta - Juve, caccia al direttore sportivo Tutto Juve

L'opinionista e tifoso juventino a Radio Bianconera ha parlato delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus ...Prima della sosta per le nazionali, torna il campionato con la sua seconda parte: due le sfide ai piani alti, con le giallorosse pronte ad andare in fuga, punti preziosi anche nelle zone basse.