Judo | al Grand Slam di Antalya Manuel Lombardo conquista l’oro

(Di sabato 1 aprile 2023) Primo podio per l’Italia delad(Turchia). La seconda giornata del quintostagionale, infatti, ha sancito il trionfo dinella categoria dei -73 kg maschili. L’azzurro ha mostrato sin da subito un ottimo livello andandosi ad aggiudicare la Pool B in virtù dei successi sul kuwaitiano Naser Almutairi, sull’austriaco Samuel Gassner, sullo statunitense Jack Yonezuka e sullo spagnolo Salvador Cases Roca. In semifinale, poi, ha avuto la meglio nei confronti dell’azero Hidayat Heydarov. Il torinese, giunto all’ultimo atto, ha piazzato il punto esclamativo contro il mongolo Tsogtbaatar Tsend-Ochir, che si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Una prova di forza molto significativa per l’italiano nell’ultimo appuntamento sul massimo circuito ...

Una medaglia d'oro italiana nella seconda giornata dell' Antalya Grand Slam di judo, in Turchia, sesto evento stagionale del World Tour e ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Doha (7 - 14 maggio). - 73 kg uomini: trionfo di Manuel Lombardo Nella categoria - 73 kg

