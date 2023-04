Juan Jesus commenta il rinnovo | “BatJuan resta a Napoli City”

(Di sabato 1 aprile 2023) In casanon si guarda solo al campo, bensì anche alle varie trattative didi contratto dei calciatori. La squadra partenopea, alle ore 20:45 di domani, affronterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona; primo dei tre match tra le due formazioni, che si sfideranno anche ai quarti di finale della Champions League. Intanto, proprio oggi, la società napoletana ha trovato un accordo con, difensore centrale della squadra, per ildel contratto: il calciatore brasiliano ha rinnovato fino al 2025, con opzione di prolungamento fino al 2027.alfino al 2027: “Ilsignifica tanto per me” Arrivato anell’estate del 2021,...

UFFICIALE – Juan Jesus rinnova col Napoli: la durata del contratto CalcioNapoli1926.it

