Jean Todt | “Schumacher? Chi dice che sa qualcosa non sa niente”

"La vita è fatta di capitoli. Nella mia ci sono stati quelli con la Peugeot, con la Ferrari, e con la Fia. E ora mi dedico alla sicurezza stradale da inviato speciale delle Nazioni Unite, bisogna combattere la "pandemia silenziosa" sulle strade. Giro il mondo alla ricerca di soluzioni. E festeggio la nuova campionessa del mondo che ho in casa: la mia compagna". L'ex amministratore delegato e direttore generale della Ferrari Jean Todt ha rilasciato un'intervista al Corriere dalla Sera in cui ha parlato della sua vita e della moglie Michelle Yeoh, fresca vincitrice dell'Oscar come migliore attrice protagonista nel film "Everything Everywhere All at Once". "In tanti dentro la F1 mi rimpiangono? Sento poche persone lì dentro. Stefano Domenicali: dopo essere stato un mio collaboratore per 16 anni è diventato un amico. Mio figlio Nicolas (manager di ...

