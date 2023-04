Jannik Sinner si prende la sua rivincita: batte il n°1 del mondo Alcaraz in rimonta e vola in finale a Miami (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner si prende la sua rivincita, sconfigge in rimonta il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e torna in finale nel Masters 1000 di Miami a distanza di due anni. L’azzurro classe ’01 si impone in rimonta, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2 in 3h e 3? di gioco, e domenica proverà a sfatare il tabù rappresentato da Daniil Medvedev nel tentativo di conquistare il primo torneo 1000 della carriera. Questi due giovani fenomeni non deludono, dando vita almeno nella prima parte ad un match di livello eccelso. D’altronde Alcaraz-Sinner in meno di un anno è già diventata un must. Una di quelle rivalità che fa bene allo sport, con il pubblico ansioso per l’inizio dell’incontro e le ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)sila sua, sconfigge inil numero uno delCarlose torna innel Masters 1000 dia distanza di due anni. L’azzurro classe ’01 si impone in, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2 in 3h e 3? di gioco, e domenica proverà a sfatare il tabù rappresentato da Daniil Medvedev nel tentativo di conquistare il primo torneo 1000 della carriera. Questi due giovani fenomeni non deludono, dando vita almeno nella prima parte ad un match di livello eccelso. D’altrondein meno di un anno è già diventata un must. Una di quelle rivalità che fa bene allo sport, con il pubblico ansioso per l’inizio dell’incontro e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Oggi Sinner vs Alcaraz La partita stellare. In palio la finale. Solo 22 games persi fin qui dal n.1 al mondo. S… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - FBiasin : Alla fine del primo set il pensiero era comune: “Non c’è niente da fare, #Sinner è forte ma #Alcaraz è su un altro… - GioBlou58 : RT @GeorgeSpalluto: SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! SINNER IN FINALE A MIAMI! Leggendaria vit… - R0bbySSL : RT @lorenzofares: S I N N E R ?????? Più forte del più forte Jannik si consacra vincendo un match di rara bellezza ?? Batte un grande… -