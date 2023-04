Jannik Sinner n.4 al mondo nella classifica ATP Race del 2023! E ora può sorpassare anche Alcaraz… (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner è stato semplicemente imperiale nella semifinale del Masters 1000 di Miami ed è riuscito nella magia di surclassare il numero 1 al mondo. Il tennista italiano ha infatti battuto Carlos Alcaraz in tre set, recuperando dopo aver perso la prima frazione al tie-break e imponendosi con un setto 6-2 nel terzo parziale. Un successo straripante per l’azzurro, che ha così riscattato le battute d’arresto rimediate due settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e lo scorso anno nei quarti di finale degli US Open. Un successo da favola per il 21enne, che ha ribadito ancora una volta di essere ai massimi livelli internazionali e che si è guadagnato con pieno merito la possibilità di fronteggiare il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo di domani sul cemento ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)è stato semplicemente imperialesemifinale del Masters 1000 di Miami ed è riuscitomagia di surclassare il numero 1 al. Il tennista italiano ha infatti battuto Carlos Alcaraz in tre set, recuperando dopo aver perso la prima frazione al tie-break e imponendosi con un setto 6-2 nel terzo parziale. Un successo straripante per l’azzurro, che ha così riscattato le battute d’arresto rimediate due settimane fasemifinale del Masters 1000 di Indian Wells e lo scorso anno nei quarti di finale degli US Open. Un successo da favola per il 21enne, che ha ribadito ancora una volta di essere ai massimi livelli internazionali e che si è guadagnato con pieno merito la possibilità di fronteggiare il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo di domani sul cemento ...

