Jannik Sinner è in finale dei Masters 1000 Miami: Alcaraz ko! (Di sabato 1 aprile 2023) Adesso manca soltanto la ciliegina sulla gustosa torta della Florida, ragazzo. Al termine di una grandissima prestazione, infatti, il nostro Jannik Sinner è riuscito a centrare la finale dei Masters 1000 Miami piegando Carlos Alcaraz, la sua nemesi. La sfida si è risolta in favore dell'altoatesino dopo tre set molto combattuti che hanno proiettato l'italiano all'ultimo atto dell'importantissimo torneo presente nel circuito ATP del tennis internazionale. Una forza della natura l'azzurro che ha dovuto affrontare un piccolo, grande, campione come l'iberico: i due ragazzi hanno dimostrato, ancora una volta, di avere tutte le carte in regola per dominare le scene tennistiche mondiali per i prossimi anni. Sfide del genere riconciliano con lo sport e gli incroci, ...

