Jannik Sinner batte Alcaraz: "Una delle migliori vittorie, mescolate le carte. Ho avuto i crampi, ma poi…" (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner ha confezionato l'impresa e ha sconfitto Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha saputo battere il numero 1 al mondo, imponendosi in tre set dopo tre ore di un'autentica battaglia campale caratterizzata da un enorme coefficiente spettacolare. Dopo aver perso il primo parziale, l'altoatesino ha saputo alzare l'asticella e ha firmato la rimonta da sogno contro il fuoriclasse spagnolo, chiudendo i conti con un perentorio 6-2 nella terza frazione. Domani l'atto conclusivo contro il russo Daniil Medvedev. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: "Di sicuro è una delle migliori vittorie. Ovviamente è stata una partita molto dura contro ...

