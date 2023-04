Jannik Sinner al best ranking | ma non è finita! E nella classifica Race può diventare top3!

(Di sabato 1 aprile 2023)incrocerà Daniil MedvedevFinale del Masters 1000 di Miami, in programma domenica 2 aprile sul cemento statunitense. Il tennista italiano, che due anni fa perse l’atto conclusivo di questo torneo contro il polacco Hubert Hurkacz, se la dovrà vedere contro il russo dopo aver firmato un’impresa memorabile in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo). L’altoatesino ha riscattato il ko rimediato due settimane fa contro l’ibericosemifinale di Indian Wells e ora avrà la possibilità della rivincita contro il russo, che lo regolò un mesetto fafinale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Si preannuncia grande spettacolo in Florida e il risultato del confronto avrà importanti ripercussioni su tutte le classifiche....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Che M A T C H Brutale, sontuoso. Giocate da urlo (con il colpo più bello dell'anno?). La rivalità tra Alcaraz e Si… - FBiasin : Alla fine del primo set il pensiero era comune: “Non c’è niente da fare, #Sinner è forte ma #Alcaraz è su un altro… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - sxmxnta : RT @poesiadeimotori: Il MANIFESTO del futuro del tennis. Due atleti straordinari. Bravo, bravissimo Alcaraz. E grande, grandissimo Jannik S… - KrisBigstone : RT @La_Bianconera: ENORME #SINNER! Batte #Alcaraz dopo 3 ore CLAMOROSE! 1° set STELLARE, vince il punto più bello del torneo, ma per 3 erro… -

Di fronte ai non troppo distanti timori che si sarebbe creato un vuoto, altre due fuori serie prendono il centro della scena: Carlos Alcaraz ee Carlos Alcaraz. Due stili,...l'ha rifatto. È di nuovo in finale al Masters 1000 di Miami , come accaduto nel 2021. Spera però in un esito diverso, adesso, visto che due anni fa perse contro Hubert Hurcacz . È il ...Persarà la decima finale in carriera, con l'obiettivo di mettere in bacheca l'ottavo trofeo Atp : appuntamento quindi a domenica alle ore 19 quando il tennista altoatesino affronterà Medvedev ...

Jannik Sinner batte Alcaraz a Miami: è finale a Miami contro Medvedev (e vincendo diventerebbe n° 6 al mondo) ilmessaggero.it

Jannik Sinner, grande impresa a Miami. Il tennista altoatesino ha battuto il favorito Carlos Alcaraz conquistando la finale del Master 1000 statunitense. Sinner si è imposto con ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...