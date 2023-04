Jannik da favola: "Una delle mie vittorie più belle" (Di sabato 1 aprile 2023) È difficile sapere se Jannik Sinner se l'era immaginata proprio così, la sua rivincita contro Carlos Alcaraz, ma fin dalla sconfitta in semifinale a Indian Wells l'altoatesino aveva in testa un solo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) È difficile sapere seSinner se l'era immaginata proprio così, la sua rivincita contro Carlos Alcaraz, ma fin dalla sconfitta in semifinale a Indian Wells l'altoatesino aveva in testa un solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisaGrande2 : Jannik è’ finale da favola!?????? - Moixus1970 : RT @InteBNLdItalia: ? #MiamiOpen: la favola continua ? ??? Jannik rimonta e travolge #Alcaraz: dopo 3 ore di match si vola in finaleeee ??… - francyruiu98 : RT @InteBNLdItalia: ? #MiamiOpen: la favola continua ? ??? Jannik rimonta e travolge #Alcaraz: dopo 3 ore di match si vola in finaleeee ??… - InteBNLdItalia : ? #MiamiOpen: la favola continua ? ??? Jannik rimonta e travolge #Alcaraz: dopo 3 ore di match si vola in finaleee… - AleColumn99 : @eonBirdApp Di Eubanks so solo che Jannik l'ha battuto al primo (o forse secondo) turno degli scorsi USo, però a pe… -