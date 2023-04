Jakub Jankto | “Ci sono altri calciatori gay | mi sono arrivati dei messaggi”

(Di sabato 1 aprile 2023) Lo scorso febbraioha deciso di fare coming out e ha dichiarato di essere gay: “gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli, ho i miei punti di forza. Ho i miei punti deboli. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli, voglio anche vivere la mia vita in libertà.omosessuale e non voglio più mentire a nessuno“.: “Cigay, spero che il mio esempio li aiuti”. Il calciatore dello Sparta Praga (ex giocatore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ??? Jakub #Jankto è tornato a parlare ad un mese dal suo coming out, il primo assoluto per un calciatore: ecco le su… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #31marzo #LiveInNapoli A A Live In Napoli, il racconto di Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Get… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Jakub Jankto a Live In Napoli: 'In Italia non avrei mai fatto coming out' - maurizio_staff : RT @SkyTG24: #31marzo #LiveInNapoli A A Live In Napoli, il racconto di Jakub Jankto, centrocampista dello Sparta Praga in prestito dal Get… -

Circa un mese e mezzo fa il coming out , adessoracconta la sua scelta di uscire allo scoperto e lo fa a Sky TG24 . "Non avessi fatto il calciatore l'avrei detto prima. Adesso sto meglio, ma è stato difficile essere il primo giocatore ..., centrocampista con un passato anche in Serie A, è tornato a parlare del suo coming out: ecco cosa ha rivelatoè tornato a parlare così del suo coming out ai microfoni di Sky ...Col suo coming out, ex centrocampista, tra le altre, di Sampdoria e Udinese, ha aperto uno squarcio nel mondo del calcio, ricevendo attestati di stima e incoraggiamento per un segnale che nessuno ...

Jankto: "Ci sono altri calciatori gay, spero che il mio esempio li aiuti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nelle scorse settimane il coming out, ora Jankto racconta come va e le motivazioni che lo hanno spinto ad uscire allo scoperto solamente ora.Jakub Jankto, ex centrocampista della Sampdoria, ha svelato il motivo che lo ha indotto a fare il coming out: le dichiarazioni Jakub Jankto, ex centrocampista della Sampdoria, ha svelato il motivo che ...