Italiano: «Fiorentina solida! Pago la cena per la vittoria a San Siro» (Di sabato 1 aprile 2023) Queste le parole di Vincenzo Italiano arrivate al termine di Inter-Fiorentina ai microfoni di Dazn: elogia i suoi per la solidità e la concretezza contro i nerazzurri. MERITO ? Così Vincenzo Italiano ha parlato, nel post-partita di Inter-Fiorentina (vedi articolo), a DAZN: «Noi ci siamo dati l'obiettivo di risalire e guadagnare posizioni un mese e mezzo fa. In campionato stiamo rispondendo in maniera egregia, con prestazioni e vittorie. Riuscendo a battere l'Inter che è una grande squadra. È stata una bellissima partita, con tante occasioni da una parte e dall'altra, e va dato merito ai ragazzi. Siamo concreti e abbiamo trovato solidità difensiva. Ho voluto dare fiducia a Castrovilli, perché conosco e conosciamo quello che può darci. Bonaventura cerchiamo di sfruttarlo in quella zona di campo. Senza palla ha fatto ...

Fiorentina, due assenze per Italiano: le scelte contro l'Inter Fantacalcio ® Inter ancora ko, la Fiorentina vince 1-0 a San Siro La Fiorentina, invece, sale a quota 40: entrambe le squadre saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Italia rispettivamente contro Juventus e Cremonese. INT-FIO 0-1, Rivivi il live di FirenzeViola! 20:00 - Termina qua il live di FirenzeViola.it, grazie per essere stati con noi! 96' - Triplice fischio! La Fiorentina batte l'Inter 0-1, decide la rete di Bonaventura ...