Una vittoria a San Siro contro l'Inter val bene una cena. 'Sì, dovrò pagare una cena alla squadra perché questa è la mia prima vittoria a San Siro - dice il tecnico della Fiorentina Vincenzo- . Non avevo mai vinto né da giocatore, né da allenatore. Abbiamo iniziato un mese di fuoco alla grandissima, ora concentriamoci ed andiamo avanti'.Le parole di Vincenzo, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola a San Siro contro l'Inter Vincenzo, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua squadra contro l'Inter. VITTORIA - "Ci siamo dati un obiettivo che era quello di risalire e guadagnare ...Vincenzo- calciomercato.itOTTO VITTORIE - 'Oggi abbiamo mantenuto la grande solidità che ... Io in primislavorare su questo. Lo so bene, perché sono stato un attaccante. Ci sono momenti ...

Italiano: "Devo offrire una cena ai ragazzi, è la mia prima vittoria a San Siro" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico della Fiorentina gasato dopo il blitz contro l’Inter: “Merito ai ragazzi per questa striscia lunga di vittorie. I fischi fanno male, ma abbiamo trovato le energie e la ricetta per ottenere ...Ai microfoni di Dazn, il tecnico viola Vincenzo Italiano commenta la vittoria della Fiorentina contro l’Inter: “Ci siamo dati un obiettivo, era quello di risalire la classifica un mese ...