Irma Testa | “Sì al matrimonio omosessuale e sì all’utero in affitto”

(Di sabato 1 aprile 2023) La domanda aumenta, cambiano i profili dei pacchetti offerti e nuove gravidanze in tutto il mondo sono pronte a soddisfare le richieste dei clienti, spesso a distanze continentali: è il borsino della maternità surrogata. Che sia ‘lucro’ o ‘dono altruista’ non spetta dirlo al mercato, che guarda ai grafici con le frecce in su. Di certo l’affare dei bimbi on demand attraversa un nuovo boom e cresce anche il numero di coppie italiane (sia etero che omosessuali) che si rivolgono ad agenzie straniere per avere un figlio. E mentre nel nostro Paese si incrociano gli interrogativi e gli scontri etici e politici sull’argomento, non mancano le dichiarazioni a favore di questa possibilità, come quella di, neocampionessa del mondo di pugilato, che ospite di “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, parlando anche di temi etici e di diritti ha detto: “Un ...