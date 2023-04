Iran, due donne entrano in un supermercato senza velo: uomo le aggredisce con lo yogurt - Arrestate (Di sabato 1 aprile 2023) Il video - Nel video, diventato virale, si vedono le due clienti che vengono avvicinate dall'uomo, il quale inizia a parlare con loro. Poi, all'improvviso, prende quello che sembra essere una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 aprile 2023) Il video - Nel video, diventato virale, si vedono le due clienti che vengono avvicinate dall', il quale inizia a parlare con loro. Poi, all'improvviso, prende quello che sembra essere una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO | Iran, versa yogurt in testa a due donne perché senza velo. Emesso un ordine di arresto per le due donne e p… - Corriere : Iran, tira yogurt in testa a due donne senza velo: un altro uomo lo caccia dal negozio - MarianoGiustino : Martedì, 28 Marzo, ore 18, sarò a #Torino per una conferenza sull'#Iran: 'Donna, Vita, Libertà - Una rivoluzione a… - ioseph1961 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Iran, versa yogurt in testa a due donne perché senza velo. Emesso un ordine di arresto per le due donne e per l'a… - SkyTG24 : Iran, uomo versa yogurt in testa a due donne perché senza velo. VIDEO -