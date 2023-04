Iran, due donne aggredite in un negozio perché senza velo: per loro scatta l’arresto – Il video (Di sabato 1 aprile 2023) Due donne Iraniane sono state arrestate dopo essere state aggredite da un uomo in un negozio perché non portavano il velo. L’aggressore sarebbe stato solo denunciato per «aver commesso un atto ingiurioso», secondo quanto riferisce il sito Iraniano Mizan. Come mostra un video diventato virale sui social, la vicenda avvenuta a Shandiz, cittadina nel nord est del Paese vicino a Mashhad, inizia con una discussione all’interno del negozio tra le due donne e l’uomo, che poco dopo versa sulla testa delle due qualcosa che sembra yogurt. A quel punto è intervenuto il negoziante, che ha affrontato l’uomo e lo ha spinto con forza fuori dal locale. March 31, 2023 su Open Leggi anche: Iran, arrestate ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Dueiane sono state arrestate dopo essere stateda un uomo in unnon portavano il. L’aggressore sarebbe stato solo denunciato per «aver commesso un atto ingiurioso», secondo quanto riferisce il sitoiano Mizan. Come mostra undiventato virale sui social, la vicenda avvenuta a Shandiz, cittadina nel nord est del Paese vicino a Mashhad, inizia con una discussione all’interno deltra le duee l’uomo, che poco dopo versa sulla testa delle due qualcosa che sembra yogurt. A quel punto è intervenuto il negoziante, che ha affrontato l’uomo e lo ha spinto con forza fuori dal locale. March 31, 2023 su Open Leggi anche:, arrestate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Martedì, 28 Marzo, ore 18, sarò a #Torino per una conferenza sull'#Iran: 'Donna, Vita, Libertà - Una rivoluzione a… - agenzia_nova : Iran: arrestato un uomo per aver versato dello yogurt sulla testa di due donne senza velo – video - flvgiu58 : Iran: un uomo ha versato dello yogurt sulla testa di due donne perché erano senza l'hijab in un negozio locale. L'… - rtl1025 : ?? Due donne in #Iran sono state aggredite da un uomo in un negozio perché non indossavano il velo. Le autorità hann… - whyALWAYSjump1 : RT @lvogruppo: ?? Tucker Carlson '[...] Immaginiamo ... di vivere ... in un Paese in cui i media si sentono obbligati a raccontare ciò che… -