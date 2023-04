Iran, 2 donne aggredite e arrestate perché non indossavano l’hijab – Video (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Due donne sono state aggredite in Iran e successivamente arrestate perché non indossavano l’hijab. L’episodio arriva all’indomani dell’annuncio del ministero dell’Interno di Teheran di un rafforzamento della legge sull’obbligo di indossare l’hijab. In un Video diventato virale, si vedono le due donne all’interno di un negozio che attendono di essere servite dal personale. Successivamente un uomo che sembra passare in quel momento davanti al negozio entra e si rivolge a loro. Quindi afferra un contenitore di yoghurt da uno scaffale e lo rovescia ripetutamente addosso alle due donne. L’uomo viene poi cacciato fuori del negozio dal proprietario. Le due donne sono state ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Duesono stateine successivamentenon. L’episodio arriva all’indomani dell’annuncio del ministero dell’Interno di Teheran di un rafforzamento della legge sull’obbligo di indossare. In undiventato virale, si vedono le dueall’interno di un negozio che attendono di essere servite dal personale. Successivamente un uomo che sembra passare in quel momento davanti al negozio entra e si rivolge a loro. Quindi afferra un contenitore di yoghurt da uno scaffale e lo rovescia ripetutamente addosso alle due. L’uomo viene poi cacciato fuori del negozio dal proprietario. Le duesono state ...

